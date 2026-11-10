SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Investis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Investis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Investis-Anteile bei 131,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,336 Investis-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 068,70 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 09.11.2026 auf 145,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 10,69 Prozent.

Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at