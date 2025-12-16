SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Investis-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Investis-Aktie betrug an diesem Tag 101,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,852 Investis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 369,46 CHF wert. Damit wäre die Investition um 36,95 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at