Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Profitable Investis-Anlage?
|
16.12.2025 10:03:58
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Investis-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Investis-Aktie betrug an diesem Tag 101,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,852 Investis-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 369,46 CHF wert. Damit wäre die Investition um 36,95 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Investis bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!