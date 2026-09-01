Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Investis-Investmentbeispiel
|
01.09.2026 10:03:56
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 100,00 CHF wert. Bei einem Investis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,000 Investis-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 1 465,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 146,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,50 Prozent erhöht.
Investis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,84 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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