SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Investis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Investis-Papier statt. Diesen Tag beendete das Investis-Papier bei 87,80 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,390 Investis-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 725,51 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 16.03.2026 auf 151,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,55 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Investis betrug jüngst 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at