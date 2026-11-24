Bei einem frühen Investis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Investis-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Investis-Aktie bei 104,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,615 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 1 403,85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 146,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,38 Prozent angewachsen.

Investis erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at