Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Investis-Anlage unter der Lupe
|
21.07.2026 10:04:12
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 126,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,905 Investis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 155,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 225,30 CHF wert. Mit einer Performance von +22,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Investis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investis Holding AG
|
10:04
|SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Wert Investis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investis-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.07.26
|SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.06.26
|SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.06.26
|SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.05.26
|SPI-Papier Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.05.26
|SPI-Wert Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)