Investis Aktie

Investis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

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Investis-Anlage unter der Lupe 21.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Investis von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Investis-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Investis-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 126,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,905 Investis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 155,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 225,30 CHF wert. Mit einer Performance von +22,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Investis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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