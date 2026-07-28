SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Investis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.07.2023 wurden Investis-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Investis-Anteile an diesem Tag 92,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Investis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 108,696 Investis-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Investis-Papiers auf 153,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 630,43 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 66,30 Prozent erhöht.

Investis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at