Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Langfristige Anlage
|
09.06.2026 10:04:08
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Investis von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Investis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99,60 CHF. Bei einem Investis-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,040 Investis-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 516,06 CHF, da sich der Wert eines Investis-Papiers am 08.06.2026 auf 151,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 51,61 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Investis belief sich jüngst auf 1,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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