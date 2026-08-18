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WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297

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Profitable Investis-Investition? 18.08.2026 10:03:34

SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investis-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Investis-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Investis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79,365 Investis-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Investis-Aktie auf 149,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 865,08 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,65 Prozent.

Investis war somit zuletzt am Markt 1,93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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