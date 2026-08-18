Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
|Profitable Investis-Investition?
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Investis-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Investis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 126,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79,365 Investis-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Investis-Aktie auf 149,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 865,08 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,65 Prozent.
Investis war somit zuletzt am Markt 1,93 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Investis Holding AG
Analysen zu Investis Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Investis Holding AG
|148,00
|-1,00%