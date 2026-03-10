Investis Aktie
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investis von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Investis-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Investis-Aktie bei 96,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Investis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,033 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Investis-Papiers auf 153,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,57 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,57 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Investis belief sich zuletzt auf 1,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
