SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Investis eingebracht

Wer vor Jahren in Investis eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Investis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 106,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,943 Investis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2023 88,49 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 93,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,51 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Investis einen Börsenwert von 1,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at