IVF HARTMANN Aktie

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WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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IVF HARTMANN-Investmentbeispiel 20.04.2026 10:03:41

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 116,00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,207 IVF HARTMANN-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.04.2026 auf 136,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 724,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,24 Prozent erhöht.

IVF HARTMANN wurde am Markt mit 323,73 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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