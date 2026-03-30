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IVF HARTMANN Aktie

IVF HARTMANN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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IVF HARTMANN-Investmentbeispiel 30.03.2026 10:03:40

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen IVF HARTMANN-Einstiegs gewesen.

Das IVF HARTMANN-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen IVF HARTMANN-Anteile an diesem Tag bei 178,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die IVF HARTMANN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,180 IVF HARTMANN-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 696,63 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 27.03.2026 auf 137,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,03 Prozent verkleinert.

Der IVF HARTMANN-Wert an der Börse wurde auf 326,32 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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