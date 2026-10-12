SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in IVF HARTMANN eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit IVF HARTMANN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren IVF HARTMANN-Anteile an diesem Tag 144,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,694 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Aktien wären am 09.10.2026 87,15 CHF wert, da der Schlussstand 125,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,85 Prozent.

Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 299,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at