SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde die IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 202,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,505 IVF HARTMANN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 163,37 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 13.11.2026 auf 124,50 CHF belief. Damit wäre die Investition um 38,37 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete IVF HARTMANN eine Marktkapitalisierung von 296,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at