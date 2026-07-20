SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IVF HARTMANN-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.07.2021 wurden IVF HARTMANN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der IVF HARTMANN-Aktie betrug an diesem Tag 163,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,613 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Anteile wären am 17.07.2026 79,14 CHF wert, da der Schlussstand 129,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,86 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 307,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at