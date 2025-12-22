IVF HARTMANN Aktie
22.12.2025 10:04:06
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der IVF HARTMANN-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die IVF HARTMANN-Aktie letztlich bei 150,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,667 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 913,33 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Papiers am 19.12.2025 auf 137,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,67 Prozent verringert.
IVF HARTMANN wurde am Markt mit 326,24 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
