SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 93,458 IVF HARTMANN-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 125,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 682,24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,82 Prozent zugenommen.

IVF HARTMANN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 298,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at