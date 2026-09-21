IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Profitabler IVF HARTMANN-Einstieg?
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21.09.2026 10:03:43
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IVF HARTMANN-Aktie bei 200,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,500 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des IVF HARTMANN-Papiers auf 124,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 62,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,00 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte IVF HARTMANN einen Börsenwert von 295,16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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