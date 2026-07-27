IVF HARTMANN Aktie

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WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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Frühe Investition 27.07.2026 10:04:12

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IVF HARTMANN eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das IVF HARTMANN-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die IVF HARTMANN-Aktie an diesem Tag bei 190,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,252 IVF HARTMANN-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.07.2026 651,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 124,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 34,87 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete IVF HARTMANN eine Marktkapitalisierung von 295,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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