IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Performance unter der Lupe
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem IVF HARTMANN-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 152,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hat, hat nun 6,579 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 953,95 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 16.01.2026 auf 145,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,61 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 345,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
