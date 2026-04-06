IVF HARTMANN Aktie

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WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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Lohnendes IVF HARTMANN-Investment? 06.04.2026 10:03:47

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 175,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,571 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 137,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,57 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 21,43 Prozent.

IVF HARTMANN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 327,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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