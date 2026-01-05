SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IVF HARTMANN-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das IVF HARTMANN-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 184,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,348 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (143,00 CHF), wäre die Investition nun 7 771,74 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,28 Prozent.

IVF HARTMANN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 340,79 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at