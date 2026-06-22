IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Rentables IVF HARTMANN-Investment?
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die IVF HARTMANN-Anteile bei 163,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 61,350 IVF HARTMANN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.06.2026 7 668,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 23,31 Prozent verkleinert.
Am Markt war IVF HARTMANN jüngst 297,61 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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