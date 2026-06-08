IVF HARTMANN Aktie

IVF HARTMANN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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Lukrative IVF HARTMANN-Anlage? 08.06.2026 10:04:23

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die IVF HARTMANN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IVF HARTMANN-Aktie 144,50 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,692 IVF HARTMANN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 126,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,20 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,80 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 300,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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