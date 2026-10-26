SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die IVF HARTMANN-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die IVF HARTMANN-Anteile bei 139,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,685 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 126,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 032,26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,68 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 300,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at