SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen IVF HARTMANN-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit IVF HARTMANN-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 178,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,618 IVF HARTMANN-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 758,43 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 24,16 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 321,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at