IVF HARTMANN Aktie

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WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

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IVF HARTMANN-Investition im Blick 17.08.2026 10:04:12

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die IVF HARTMANN-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden IVF HARTMANN-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das IVF HARTMANN-Papier an diesem Tag 163,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das IVF HARTMANN-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,135 IVF HARTMANN-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 819,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,10 Prozent verringert.

IVF HARTMANN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 317,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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