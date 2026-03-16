SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in IVF HARTMANN gewesen.

IVF HARTMANN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das IVF HARTMANN-Papier letztlich bei 150,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,667 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.03.2026 auf 139,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 7,00 Prozent verkleinert.

IVF HARTMANN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 331,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at