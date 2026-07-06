SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit IVF HARTMANN-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die IVF HARTMANN-Aktie letztlich bei 138,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die IVF HARTMANN-Aktie investiert, befänden sich nun 7,246 IVF HARTMANN-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.07.2026 934,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 129,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 307,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at