WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256

Lukratives IVF HARTMANN-Investment? 09.03.2026 10:03:48

SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IVF HARTMANN-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit IVF HARTMANN-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 168,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 59,347 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 427,30 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Papiers am 06.03.2026 auf 142,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 15,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 338,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

IVF HARTMANN AG 157,00

