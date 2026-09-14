IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Lohnende IVF HARTMANN-Anlage?
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.09.2021 wurde die IVF HARTMANN-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 150,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,667 IVF HARTMANN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 666,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,33 Prozent verringert.
Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich zuletzt auf 309,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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