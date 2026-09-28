IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|Rentable IVF HARTMANN-Anlage?
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem IVF HARTMANN-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 137,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,299 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (129,00 CHF), wäre die Investition nun 941,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,84 Prozent verringert.
IVF HARTMANN wurde jüngst mit einem Börsenwert von 307,26 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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