Bei einem frühen IVF HARTMANN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die IVF HARTMANN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 138,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,725 IVF HARTMANN-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,03 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 20.11.2026 auf 127,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 7,97 Prozent.

IVF HARTMANN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 302,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at