IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|IVF HARTMANN-Anlage im Blick
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine IVF HARTMANN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die IVF HARTMANN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 138,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,725 IVF HARTMANN-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,03 CHF, da sich der Wert einer IVF HARTMANN-Aktie am 20.11.2026 auf 127,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 7,97 Prozent.
IVF HARTMANN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 302,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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