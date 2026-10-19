SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in IVF HARTMANN eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

IVF HARTMANN-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das IVF HARTMANN-Papier an diesem Tag 202,40 CHF wert. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,941 IVF HARTMANN-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (124,00 CHF), wäre die Investition nun 612,65 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,74 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 294,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at