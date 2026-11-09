SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit IVF HARTMANN-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 132,00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,576 IVF HARTMANN-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 946,97 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 06.11.2026 auf 125,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 946,97 CHF, was einer negativen Performance von 5,30 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 298,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at