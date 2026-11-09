IVF HARTMANN Aktie
WKN DE: A1J1DQ / ISIN: CH0187624256
|IVF HARTMANN-Performance im Blick
|
09.11.2026 10:03:46
SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit IVF HARTMANN-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 132,00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,576 IVF HARTMANN-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 946,97 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 06.11.2026 auf 125,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 946,97 CHF, was einer negativen Performance von 5,30 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für IVF HARTMANN eine Börsenbewertung in Höhe von 298,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IVF HARTMANN AG
|
10:03
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.11.26
|SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.10.26
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in IVF HARTMANN von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Titel IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus (finanzen.at)
Analysen zu IVF HARTMANN AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IVF HARTMANN AG
|135,00
|-0,37%