Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Lohnende Julius Bär-Investition?
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30.10.2026 10:03:36
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Julius Bär-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Julius Bär-Papier investiert hätte, befänden sich nun 249,377 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17 381,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,82 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Julius Bär belief sich jüngst auf 14,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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