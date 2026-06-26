Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Investition
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Der Schlusskurs des Julius Bär-Papiers betrug an diesem Tag 54,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 182,149 Julius Bär-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Julius Bär-Aktie auf 68,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 477,23 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,77 Prozent vermehrt.
Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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