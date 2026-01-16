Julius Bär Aktie
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Julius Bär-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 54,64 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,830 Julius Bär-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 67,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,76 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 23,76 Prozent.
Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,76 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
