Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Investmentbeispiel
|
03.07.2026 10:04:07
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren
Am 03.07.2021 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 60,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,661 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,34 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 02.07.2026 auf 71,84 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 19,34 Prozent.
Julius Bär wurde am Markt mit 14,32 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Julius Bär
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SLI mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
07:00
|Julius Bär ernennt Peter Burrill zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung (EQS Group)
|
07:00
|Julius Baer appoints Peter Burrill as Chief Financial Officer and Member of Executive Board (EQS Group)
|
02.07.26
|Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Donnerstagshandel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
29.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
29.06.26
|Freundlicher Handel: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)