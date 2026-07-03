Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Julius Bär-Investmentbeispiel 03.07.2026 10:04:07

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.07.2021 wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 60,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,661 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,34 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Anteils am 02.07.2026 auf 71,84 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 19,34 Prozent.

Julius Bär wurde am Markt mit 14,32 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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