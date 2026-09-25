Julius Bär Aktie

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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Julius Bär-Investmentbeispiel 25.09.2026 10:03:40

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Julius Bär-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 25.09.2021 wurden Julius Bär-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Julius Bär-Aktie bei 60,88 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, befänden sich nun 1,643 Julius Bär-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 70,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,11 CHF wert. Damit wäre die Investition um 15,11 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 14,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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