Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Frühe Investition
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09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Julius Bär-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Julius Bär-Papier an diesem Tag bei 56,02 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 178,508 Julius Bär-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 12 559,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 70,36 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,60 Prozent zugenommen.
Julius Bär wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,41 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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