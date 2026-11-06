Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Frühes Investment
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Julius Bär-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Julius Bär-Aktie betrug an diesem Tag 54,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Julius Bär-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,845 Julius Bär-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 68,24 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,90 CHF wert. Damit wäre die Investition um 25,90 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 14,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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