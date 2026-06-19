Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Frühes Investment
|
19.06.2026 10:04:24
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Zum Handelsende standen Julius Bär-Anteile an diesem Tag bei 51,44 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,440 Julius Bär-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Julius Bär-Aktien wären am 18.06.2026 1 290,44 CHF wert, da der Schlussstand 66,38 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 29,04 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 13,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
Nachrichten zu Julius Bär
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
16.06.26
|Aufschläge in Zürich: SLI klettert mittags (finanzen.at)
|
16.06.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
15.06.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Julius Bär
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Julius Bär
|70,30
|-2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.