SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Julius Bär von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Julius Bär-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Julius Bär-Papier statt. Zum Handelsende standen Julius Bär-Anteile an diesem Tag bei 51,44 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,440 Julius Bär-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Julius Bär-Aktien wären am 18.06.2026 1 290,44 CHF wert, da der Schlussstand 66,38 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 29,04 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 13,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at