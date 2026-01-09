Julius Bär Aktie

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

Julius Bär-Performance 09.01.2026 10:05:10

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,18 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 174,886 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 364,11 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 08.01.2026 auf 64,98 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,64 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 13,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

