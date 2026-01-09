Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Julius Bär-Performance
|
09.01.2026 10:05:10
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Julius Bär von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Julius Bär-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 57,18 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Julius Bär-Aktie investiert hat, hat nun 174,886 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 364,11 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 08.01.2026 auf 64,98 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,64 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Julius Bär einen Börsenwert von 13,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: l i g h t p o e t / Shutterstock.com
Nachrichten zu Julius Bär
|
08.01.26
|SLI aktuell: SLI verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26