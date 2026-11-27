Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Julius Bär-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Julius Bär-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45,14 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,215 Julius Bär-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (62,48 CHF), wäre die Investition nun 138,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 38,41 Prozent vermehrt.

Der Julius Bär-Wert an der Börse wurde auf 12,65 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at