Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Performance unter der Lupe
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Julius Bär-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 45,14 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,215 Julius Bär-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (62,48 CHF), wäre die Investition nun 138,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 38,41 Prozent vermehrt.
Der Julius Bär-Wert an der Börse wurde auf 12,65 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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