Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Rentables Julius Bär-Investment?
|
27.02.2026 10:03:43
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Julius Bär-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Julius Bär-Papier an diesem Tag bei 60,26 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, befänden sich nun 1,659 Julius Bär-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,16 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 26.02.2026 auf 65,78 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 9,16 Prozent.
Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
