Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

Rentables Julius Bär-Investment? 27.02.2026 10:03:43

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Julius Bär-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Julius Bär-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Julius Bär-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Julius Bär-Papier an diesem Tag bei 60,26 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, befänden sich nun 1,659 Julius Bär-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,16 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 26.02.2026 auf 65,78 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 9,16 Prozent.

Alle Julius Bär-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

