Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Julius Bär-Investition? 22.05.2026 10:04:00

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.05.2025 wurde die Julius Bär-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Julius Bär-Papier an diesem Tag bei 54,06 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 1,850 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,97 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 21.05.2026 auf 68,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 25,97 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 13,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

Nachrichten zu Julius Bär

mehr Nachrichten