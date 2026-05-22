SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätte eine Investition in Julius Bär von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Julius Bär-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.05.2025 wurde die Julius Bär-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Julius Bär-Papier an diesem Tag bei 54,06 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 1,850 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,97 CHF, da sich der Wert eines Julius Bär-Papiers am 21.05.2026 auf 68,10 CHF belief. Damit wäre die Investition 25,97 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Julius Bär eine Börsenbewertung in Höhe von 13,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at