Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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Lukratives Julius Bär-Investment? 15.05.2026 10:03:59

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren verdient

SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Julius Bär eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Julius Bär-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39,14 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Julius Bär-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 255,493 Julius Bär-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 358,20 CHF, da sich der Wert einer Julius Bär-Aktie am 13.05.2026 auf 67,94 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Julius Bär belief sich zuletzt auf 13,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages

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