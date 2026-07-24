Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|Frühes Investment
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24.07.2026 10:03:37
SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Julius Bär-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Julius Bär-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 61,04 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Julius Bär-Aktie investierten, hätten nun 1,638 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Julius Bär-Papiers auf 68,86 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,81 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,81 Prozent gesteigert.
Am Markt war Julius Bär jüngst 14,41 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/GettyImages
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